مصلحة الطرق: تضرر 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الطرق والجسور، اليوم الإثنين، تضرر 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة، بالإضافة إلى انهيار 80% من العبارات المائية في جميع المدن والقرى بالمنطقة الشرقية، مشددة على أنها أنجزت جميع أعمال فتح المسارات البديلة في كل المناطق المتضررة شرق البلاد.

وأكد رئيس غرفة الطوارئ بالمصلحة حسين سويدان انهيار 11 جسرًا جراء السيول، من بينها جسران يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة، و6 أخرى داخل درنة، و3 جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة، بحسب تصريحات نقلتها منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

- لجنة حصر الأضرار: انهيار 30 كيلومترا من شبكة الطرق في درنة

مصلحة الطرق: تضرر 50% من الطرق العامة في المناطق المنكوبة

وأشار سويدان إلى أن الأضرار في الطرق العامة تقدر بـ50% في المناطق المنكوبة، لافتًا إلى تعزيز فرق المصلحة في المنطقة الشرقية بفريقين إضافيين من 13 عنصرًا، إضافة إلى فريق المصلحة فرع البطنان الذي يتكون من 16 عنصرًا.

والأربعاء الماضي أعلنت اللجنة الفنية لحصر الأضرار المشكلة من مصلحة الطرق، أن شبكة الطرق المنهارة في درنة تقدر بـ30 كيلومترًا، مشيرة إلى أن المساحة التقديرية المتضررة في محيط الوادي تقدر بـ90 هكتارًا.