نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 16 ديسمبر 2023)...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح غربية نشطة غدا قبالة ساحل الخمس، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة، وستكون شمالية شرقية غدا على الساحل الممتد من المرج إلى شحات، مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة في أثناء سقوط المطر.
• تكاثر للسحب، مع سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
• الرياح بحري إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وغربية على ساحل الخمس، وتكون مساء غد متغيرة الاتجاه، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل صباح غد إلى 25 عقدة قبالة ساحل الخمس.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.25 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة في أثناء سقوط المطر وارتفاع الموج.
• السماء مغطاة جزيئا بالسحب، وتتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل.
• رياح غربية إلى شمالية غربية، وتكون غدا متغيرة الاتجاه على راس لانوف والخليج، وشمالية شرقية على باقي الساحل، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل غدا إلى 25 عقدة قبالة الساحل الممتد من المرج إلى شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و3 أمتار.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وسيكون مضطربا غدا على الساحل الممتد من المرج إلى شحات.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
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