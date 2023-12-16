نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 16 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح غربية نشطة غدا قبالة ساحل الخمس، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة، وستكون شمالية شرقية غدا على الساحل الممتد من المرج إلى شحات، مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة في أثناء سقوط المطر.

• تكاثر للسحب، مع سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

• الرياح بحري إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وغربية على ساحل الخمس، وتكون مساء غد متغيرة الاتجاه، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل صباح غد إلى 25 عقدة قبالة ساحل الخمس.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.25 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.