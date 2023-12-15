جاكوسو يطلع المنفي على نتائج جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

قدم وزير الشؤون الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بنتائج جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي عقدت خلال اليومين الماضيين في مدينة سبها، مشيرا إلى تحديد اللجنة موعد ومكان المؤتمر الجامع للمصالحة.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الجمعة، بحضور مستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد، حيث أثنى جاكوسو واللباد على دور المنفي في تسهيل العديد من الأمور العالقة، والدفع بمسار المصالحة.

- سرت تحتضن المؤتمر الجامع للمصالحة في أبريل المقبل

من جهته، ثمّن المنفي دور الاتحاد الأفريقي في دعم مشروع المصالحة الذي يقوده الليبيون، مؤكدا استمرار دعمه كل ما يمكّن من تحقيق مصالحة شاملة يشارك فيها الجميع.