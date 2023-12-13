شركة الكهرباء تعلن بدء تنفيذ جدول الرواتب الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ جدول الرواتب الجديد في يناير المقبل.

جاء ذلك في خطاب من رئيس الشركة، محمد مشاي، إلى مدير الإدارة العامة للشؤون المالية، يطالبه فيه باتخاذ الإجراءات العاجلة لتطبيق قرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2023، وذلك بدءا من يناير 2024.

- الدبيبة يعتمد جدول مرتبات العاملين بشركة الكهرباء

وأشار المشاي، في المنشور، إلى جهود العاملين التي أدت إلى تحسن أداء الشبكة العامة والمحافظة على استقرارها، خصوصا خلال فترة الذروتين الصيفية والشتوية، وانقضاء ظاهرة تذبذب التيار الكهربائي وطرح الأحمال.

وقال إن مجلس إدارة الشركة سعى لتهيئة الظروف المناسبة للعاملين بالشركة لأداء مهامهم على الوجه الأكمل، وذلك من خلال زيادة رواتبهم أسوة بالقطاعات المختلفة.

وفي 22 فبراير الماضي، اعتمد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، وهو رئيس الجمعية العمومية للشركة، جدول رواتب العاملين في الشركة العامة للكهرباء وفق فئات العمل، بعد تحسن إيرادات الجباية وتعديل التعريفة.

جدول مرتبات موظفي الشركة العامة للكهرباء (صفحة الشركة على فيسبوك)