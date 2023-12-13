  • Alwasat News
Atwasat

شركة الكهرباء تعلن بدء تنفيذ جدول الرواتب الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 08:05 مساء
شركة الكهرباء تعلن بدء تنفيذ جدول الرواتب الجديد
رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ جدول الرواتب الجديد في يناير المقبل.

جاء ذلك في خطاب من رئيس الشركة، محمد مشاي، إلى مدير الإدارة العامة للشؤون المالية، يطالبه فيه باتخاذ الإجراءات العاجلة لتطبيق قرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2023، وذلك بدءا من يناير 2024.

- الدبيبة يعتمد جدول مرتبات العاملين بشركة الكهرباء

وأشار المشاي، في المنشور، إلى جهود العاملين التي أدت إلى تحسن أداء الشبكة العامة والمحافظة على استقرارها، خصوصا خلال فترة الذروتين الصيفية والشتوية، وانقضاء ظاهرة تذبذب التيار الكهربائي وطرح الأحمال.

وقال إن مجلس إدارة الشركة سعى لتهيئة الظروف المناسبة للعاملين بالشركة لأداء مهامهم على الوجه الأكمل، وذلك من خلال زيادة رواتبهم أسوة بالقطاعات المختلفة.

وفي 22 فبراير الماضي، اعتمد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، وهو رئيس الجمعية العمومية للشركة، جدول رواتب العاملين في الشركة العامة للكهرباء وفق فئات العمل، بعد تحسن إيرادات الجباية وتعديل التعريفة.

جدول مرتبات موظفي الشركة العامة للكهرباء (صفحة الشركة على فيسبوك)
جدول مرتبات موظفي الشركة العامة للكهرباء (صفحة الشركة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات

ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات
10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي

10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي
بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة الحرب» الإسرائيلية

بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة ...
«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة ...
«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»

«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة

الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة
«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟

«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟
رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي لـ«بوابة الوسط»: 80 طبيبًا جاهزًا للتعاون مع أي اتحاد

رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي لـ«بوابة الوسط»: 80 طبيبًا جاهزًا للتعاون مع أي...
«رويترز» تنشر مقتطفات من محادثة حادة بين بايدن ونتنياهو

«رويترز» تنشر مقتطفات من محادثة حادة بين بايدن ونتنياهو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الاستخبارات الأميركية: 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا

الاستخبارات الأميركية: 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم
وزير الخارجية الفلسطيني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تجويع سكان غزة

وزير الخارجية الفلسطيني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تجويع سكان غزة
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»

الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة

شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في...
جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة

جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة
«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة الكهرباء تعلن بدء تنفيذ جدول الرواتب الجديد
شركة الكهرباء تعلن بدء تنفيذ جدول الرواتب الجديد
عقيلة يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة
عقيلة يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة
شاهد في «اقتصاد بلس»: معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية.. هل ترى النور؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية.. هل ترى...
مجلس النواب يطالب بخروج كل التشكيلات المسلحة من غدامس
مجلس النواب يطالب بخروج كل التشكيلات المسلحة من غدامس
شاهد.. كاميرا «هنا ليبيا» ترصد افتتاح مبنى بلدية طبرق الأكبر في ليبيا
شاهد.. كاميرا «هنا ليبيا» ترصد افتتاح مبنى بلدية طبرق الأكبر في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)...
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني
حكومة الدبيبة تطلق خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني...
المزيد
ضبط شخصين يمتهنان ترويج المخدرات في طرابلس
ضبط شخصين يمتهنان ترويج المخدرات في طرابلس...
انطلاق الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية مؤتمر المصالحة الوطنية في سبها
انطلاق الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية مؤتمر المصالحة ......
«سكانار» ومراقبة إلكترونية وتشابه الأسماء.. تفاصيل اتفاق تونس وليبيا لتأمين منفذ رأس اجدير
«سكانار» ومراقبة إلكترونية وتشابه الأسماء.. تفاصيل اتفاق ......
شاهد.. كاميرا «هنا ليبيا» ترصد افتتاح مبنى بلدية طبرق الأكبر في ليبيا
شاهد.. كاميرا «هنا ليبيا» ترصد افتتاح مبنى بلدية طبرق الأكبر......
مجلس النواب يطالب بخروج كل التشكيلات المسلحة من غدامس
مجلس النواب يطالب بخروج كل التشكيلات المسلحة من غدامس...
المزيد