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ملف المؤسسة العسكرية.. محور مناقشات الكوني مع «اجتماعي» سوق الجمعة والنواحي الأربع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 01:11 مساء
ملف المؤسسة العسكرية.. محور مناقشات الكوني مع «اجتماعي» سوق الجمعة والنواحي الأربع
لقاء الكوني مع المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع، 13 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة ملف المؤسسة العسكرية ودوره في تحقيق الاستقرار والمحافظة على سيادة الدولة.

وأكد الكوني خلال اللقاء حرص المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش على المحافظة على المؤسسة العسكرية والعمل على توحيدها بعيدًا عن التجاذبات السياسية مشددًا على ضرورة أن يكون «ولائها للدولة وليس للأشخاص»، وفق بيان صادر عن المجلس.

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ونوه بمساهمة المجالس الاجتماعية في تحقيق الاستقرار باعتبارها جزءًا من مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي. بدوره أشاد رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي بجهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار وإنجاز مشروع المصالحة الوطنية، حسب البيان.

لقاء الكوني مع المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع، 13 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع، 13 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع، 13 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني مع المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع، 13 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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