موسى الكوني: ولاء الضباط يجب أن يكون للوطن لا الحكومات

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إن الكلية العسكرية مهمة في بناء كفاءات عسكرية من الضباط يكون ولاؤها لله ثم للوطن وليس للحكومات والأنظمة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الكوني اليوم السبت أمام طلبة الكلية العسكرية أثناء زيارة قام بها لمقر الكلية بطرابلس لمتابعة سير العملية التعليمية والعسكرية فيها.

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الكوني: قد تسقط أنظمة الدول ولا تسقط جيوشها

وأضاف: «المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان للدفاع عن الوطن، والمحافظة على وحدته وتحقيق استقراره»، مشيرا إلى «الدول التي سقطت أنظمتها وبقيت مؤسساتها العسكرية متماسكة».

وفي العام 2019، جرى تعديل شروط القبول بالكلية العسكرية، مع رفع الحد الأقصى لعمر الطلبة الحاصلين الشهادة الثانوية العامة إلى 25 بدلاً من 22 سنة، والحاصلين على الشهادات الجامعية إلى 27 سنة.