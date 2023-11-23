المنفي يبحث مع وفد من سوق الجمعة والنواحي الأربع المستجدات السياسية والعسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، وفدا من أعيان سوق الجمعة والنواحي الأربعة، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية والعسكرية، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس تناول ملف المؤسسة العسكرية والخطوات المُتخذة من قبل المجلس الرئاسي لتوحيدها والعمل على إبعاد المؤسسة عن المحاصصة والجهوية والمناطقية وأن تكون المؤسسة لكل أبناء الوطن.

- المنفي يناقش مع وفد من الطوارق أوضاع الجنوب وأوباري والمصالحة

وأضاف المكتب الإعلامي أن أعيان سوق الجمعة والنواحي الأربع أكدوا خلال اللقاء دعمهم لخطوات رئيس المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، والعمل على إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

يأتي لقاء المنفي مع وفد أعيان سوق الجمعة والنواحي الأربع في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها المجلس الرئاسي مع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والمدنية في البلاد من أجل حشد الدعم لمشروع المصالحة الوطنية والعملية السياسية.