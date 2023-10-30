المنفي يناقش مع وفد من الطوارق أوضاع الجنوب وأوباري والمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع وفد من قبائل الطوارق، «أوضاع المنطقة الجنوبية بشكل عام ومنطقة أوباري بشكل خاص، بالإضافة لضرورة إشراك مكون الطوارق في مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن وفد قبائل الطوارق أكد خلال اللقاء الذي عقد بمكتب المنفي بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس «وقوفهم مع المجلس الرئاسي في خطواته المُتزنة لجمع الفرقاء ورأب الصدع ولم الشمل والوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال».

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وقبل أيام التقى وفد قبائل الطوارق في طرابلس كلا من رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمناقشة تعزيز المشاركة السياسية والتأكيد على ضرورة تمكين الليبيين كافة من حق التصويت والانتخابات.

ويطالب مكون الطوارق بضرورة تمكينهم من الحصول على تمثيل سياسي عادل في مفاصل ومؤسسات الدولة كافة، وتسوية أوضاع أصحاب الأرقام الإدارية، وهو ما أكدت عليه فعالياتهم في مناسبات عدة خلال فترات سابقة.

لقاء المنفي مع وفد من قبائل الطوارق، الأحد 30 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)