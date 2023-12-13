تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تشغيل الوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن فنيي ومهندسي المحطة تمكنوا من إدخال الوحدة البخارية الثالثة على مولد البخار الخاص بالوحدة الغازية الخامسة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

شركة الكهرباء تعلن تشغيل الوحدة الغازية الخامسة لمحطة شمال بنغازي

صيانة مولد الوحدة الخامسة في محطة شمال بنغازي

وأوضحت أن هذه الوحدة ستضيف للشبكة 100 ميغاوات ويأتي تشغيلها في إطار جهود دعم شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها.

وقبل أسبوع، أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي، صباح اليوم، على الشبكة بكامل قدرتها الإنتاجية التي تبلغ 250 ميغاوات.