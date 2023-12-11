ليبيا تشارك للمرة الأولى في قمة أفريقيا للتواصل الشبابي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير الشباب بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» فتح الله الزني، الأحد، بالاجتماع الوزاري الثامن للجنة التوجيهية لمنظمة تواصل الشباب، بحضور 30 وزيرًا من الدول الأفريقية ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة أفريقيا السادسة للتواصل الشبابي المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وتشارك ليبيا للمرة الأولى بالقمة الأفريقية للشباب، والتي تعد أكبر تجمع للشباب الأفريقي، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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واستعرض الاجتماع الخطة الاستراتيجية 2030 لمنظمة تواصل الشباب الموجودة في 32 دولة أفريقية، وتسعى المنظمة منذ تأسيسها لربط شباب القارة من أجل التحول الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الشباب من خلال تعزيز معارفهم وخبراتهم والاستثمار في أفكارهم وابتكاراتهم ومبادراتهم.

الموافقة على مشاركة ليبيا في منظمة «يوث كونكت أفريقيا»

ورحب الوزراء المشاركون في الاجتماع بطلب انضمام ليبيا لمنظمة «يوث كونكت أفريقيا» أفريقيا متمثلة في وزارة الشباب.

جانب من اجتماع قمة أفريقيا للتواصل الشبابي في نيروبي، الأحد 10 ديسمبر 2032 (صفحة الوزارة على فيسبوك)