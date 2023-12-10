حفتر يستقبل وفدًا من الأزهر بمقر القيادة العامة في الرجمة

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، وفدًا من مشايخ الأزهر الشريف في مصر وعددًا من الشيوخ القادمين من كل المدن الليبية.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن الحاضرين عبَّروا خلال اللقاء عن «ثنائهم وشكرهم لما تبذله القيادة العامة لدعم المحفظِّين وحملة كتاب الله، والمساهمة في إرجاع المسابقات الدينية المحلية والإقليمة والعربية إلى ليبيا».

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وأضاف أن وفد مشايخ الأزهر الشريف، قدَّم أيضًا خلال اللقاء الذي عُقِد بمكتب المشير حفتر، واجب العزاء في ضحايا الكارثة التي حلّت بمدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، في سبتمبر الماضي.

من جهته رحب حفتر باللقاء، معتبرًا أنه «لقاء مبارك جمع بينه وبين حملة القرآن ومشائخ الأزهر الشريف»، وفق مكتب إعلام القيادة العامة.

حفتر خلال لقائه مع وفد الأزهر، الأحد 10 ديسمبر 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع وفد الأزهر وعدد من الشيوخ الليبيين، الأحد 10 ديسمبر 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع وفد الأزهر وعدد من الشيوخ الليبيين، الأحد 10 ديسمبر 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع وفد الأزهر وعدد من الشيوخ الليبيين، الأحد 10 ديسمبر 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع وفد الأزهر وعدد من الشيوخ الليبيين، الأحد 10 ديسمبر 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع وفد الأزهر وعدد من الشيوخ الليبيين، الأحد 10 ديسمبر 2023. (القيادة العامة)