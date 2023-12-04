حفتر يستقبل وفدا من «التبو»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت قوات القيادة العامة إن قائدها العام المشير خليفة حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة وفد مشايخ وأعيان وحكماء قبائل التبو، وهو اللقاء الذي جاء بعد يوم واحد من إعلان «اللواء 128 المعزز» التابع لقوات «القيادة العامة» ضبط مواطن من أوباري (جنوب ليبيا).

ونقل بيان لمكتب إعلام القيادة العامة، عن حفتر تأكيده «أصالة وشجاعة أهلنا من قبائل التبو الذين يشكلون جزءً مهماً من النسيج الاجتماعي الليبي، وتضحياتهم ومواقفهم الداعمة لمحاربة الإرهاب والتطرف».

ووفق البيان، جدد الوفد «تمسكه بوحدة ليبيا واستقرارها، ودعمه الكامل للمشروع الوطني للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية»، مشيدا «بالجهود الحقيقية التي قامت وتقوم بها القوات المسلحة الليبية في حفظ الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات المختلفة في مناطق الجنوب الليبي الحبيب».

بعد وقفتين احتجاجيتين.. «اللواء 128 المعزز» يعلن القبض على مواطن من أوباري



ويوم الأحد أعلن «اللواء 128 المعزز» القبض على شخص يقول إنه «مطلوب للعدالة»، وذلك بعد وقفتين احتجاجيتين في مدينة أوباري، يوم الجمعة، تطالبان بكشف مصير اثنين من أبناء المدينة محتجزين لدى اللواء التابع لـ«القيادة العامة».



القبض على مطلوب من أوباري

وبيّن اللواء التابع لـ«القيادة العامة» أن «وحداته المتمركزة ألقت القبض على المطلوب في أثناء مروره بالبوابة الجنوبية، وجرت إحالته إلى إدارة إنفاذ القانون - فرع المنطقة الجنوبية»، منوها بتعليمات قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر بـ«إلقاء القبض على المطلوبين من قِبل السلطات القضائية الذين يشكلون خطرا على المجتمع».

ويوم الجمعة، أشار بيان صادر عن «أعيان وحكماء وشباب التبو بأوباري»، وتداولته صفحات ليبية، إلى «احتجاز محمد عاشور أبوبكر وأمود محمد رافون نهاية الشهر الماضي دون الكشف عن مكانهما وحالتهما الصحية»، وهو ما اعتبره البيان «خطفا وإخفاء قسريا». في السياق نفسه، أشار بيان صادر عمن يسمون أنفسهم «رواد رياضة المهاري» إلى استيقاف محمد عاشور أبوبكر على الطريق العام بين غات وأوباري في أثناء عودته من مناسبة اجتماعية من مدينة غات.

حفتر ووفد مشايخ وأعيان وحكماء قبائل التبو، في لقاء بمكتبه بمقر القيادة العامة، 4 ديسمبر 2023. (القيادة العامة)

حفتر ووفد مشايخ وأعيان وحكماء قبائل التبو، في لقاء بمكتبه بمقر القيادة العامة، 4 ديسمبر 2023. (القيادة العامة)

حفتر ووفد مشايخ وأعيان وحكماء قبائل التبو، في لقاء بمكتبه بمقر القيادة العامة، 4 ديسمبر 2023. (القيادة العامة)

حفتر ووفد مشايخ وأعيان وحكماء قبائل التبو، في لقاء بمكتبه بمقر القيادة العامة، 4 ديسمبر 2023. (القيادة العامة)