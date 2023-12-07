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الطرابلسي يوجه بتشكيل غرف طوارئ والتأهب استعدادًا للتقلبات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 06:24 مساء
الطرابلسي يوجه بتشكيل غرف طوارئ والتأهب استعدادًا للتقلبات الجوية
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المكلف عماد الطرابلسي. (الإنترنت)
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أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي تعليمات إلى الجهات التابعة للوزارة بتشكيل غرف طوارئ بالتنسيق مع البلديات ورفع درجة التأهب القصوى، وذلك استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة التي قد تشهدها أغلب مناطق ليبيا خلال الأيام المقبلة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الطرابلسي أصدر «تعليماته للأجهزة والإدارات الأمنية ومديريات الأمن بتسخير الإمكانيات كافة، وتشكيل غرف طوارئ بالتنسيق مع عمداء البلديات والأجهزة الأمنية والخدمية والصحية ورفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف عمل الدوريات الأمنية في الطرق الرئيسية والفرعية وتوجيه المواطنين ومد يد العون لهم خلال الأيام الستة القادمة».

تقلبات جوية وأمطار غزيرة شمال ليبيا
وتوقعت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر أغلب مناطق ليبيا بحدوث تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة قد تؤدي إلى جريان الأودية وتجمعات المياه في الأماكن المنخفضة بداية من يوم السبت المقبل.

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وأوضح المركز في بيان أن «مناطق شمال ليبيا تتأثر بداية من يوم السبت والأحد 9 - 10 ديسمبر 2023 بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على مناطق (من رأس اجدير حتى سرت والدواخل سهل الجفارة - ترهونة مسلاتة - بني وليد وبعض مناطق الجبل الغربي)».

مناطق الأمطار الغزيرة شمال ليبيا
وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من أن الأمطار ستكون «شديدة الغزارة خاصة على المناطق الواقعة غرب طرابلس وجبل نفوسة مما يؤدي إلى جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة».

كما نوه المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الأمطار الغزيرة تشمل أيضا «مناطق الشمال الشرقي من مساء السبت خاصة المنطقة الممتدة من اجدابيا إلى درنة»، حاثا المواطنين على «أخذ الحيطة والحذر واتخاذ إجراءات السلامة كافة من قبل الجهات المعنية».

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