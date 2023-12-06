«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، غدًا، على ساحل الخليج تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتحول غدًا إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة غدًا بسبب سقوط المطر.