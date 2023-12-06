«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخليج...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، غدًا، على ساحل الخليج تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتحول غدًا إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة غدًا بسبب سقوط المطر.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
- الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول غدًا إلى متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل غدًا إلى 25 عقدة على ساحل الخليج.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
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