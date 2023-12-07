«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى البريقة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من الخمس إلى البريقة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على ساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة بسبب سقوط الأمطار.