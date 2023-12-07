«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى البريقة...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من الخمس إلى البريقة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على ساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة بسبب سقوط الأمطار.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على ساحل الخليج.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.
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