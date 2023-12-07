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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى البريقة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 11:06 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى البريقة
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من الخمس إلى البريقة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على ساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة بسبب سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على ساحل الخليج.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

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