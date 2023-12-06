حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 6 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة، اليوم الأربعاء، على مرتفعات الجبل الأخضر، مع وجود فرصة جيدة لسقوط الأمطار غدًا على مناطق الشمال الغربي والشرقي، مع احتمال سقوط أمطار غزيرة بداية الأسبوع المقبل على مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر غدًا مع سقوط أمطار تكون جيدة في مجملها على بعض المناطق ما قد يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر غدًا على بعض المناطق الجبلية.

- الرياح: جنوبية غربية إلي جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول غدًا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة على مرتفعات الجبل الأخضر، وتكون الفرصة جيدة مساء غد على أغلب المناطق خاصة من بنغازي إلى درنة، ما قد يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وإلى شمالية غربية من مساء غد.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدًا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و24 درجة مئوية، تصل اليوم إلى 29 درجة مئوية على غات، وتسجل انخفاضًا غدًا على معظم المناطق.