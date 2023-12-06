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حبس تشكيل عصابي استولى على أموال حكومية بصكوك مزوَّرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 01:10 صباحا
حبس تشكيل عصابي استولى على أموال حكومية بصكوك مزوَّرة
شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: مكتب النائب العام)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابي بتهمة الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النيابة حقتت في المعلومات التي رفعتها هيئة أمن المرافق والمنشآت، إزاء تشكيل عصابي استولى على أموال حكومية باستعمال وثائق وصكوك مصرفية مزوَّرة.

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الاستيلاء على 40 مليون دينار بصكوك مصرفية مزورة
وأضاف أن التشكيل خطط للاستيلاء على 40 مليون دينار مُودَعة في حساب شركة عامة، لدى فرع مصرف الجمهورية - برج طرابلس، حيث جرى إثبات تآمر أفراد التشكيل على ارتكاب جريمة تزوير صكوك مصرفية، واستعمالها في سحب المبلغ.

ونظرت النيابة المعلومات المتعلقة بإدارة مسؤولي المصرف للعمليات المتعلقة بالحساب المصرفي المستهدف بإجراء العمليات غير المشروعة، وانتهى المحقق إلى حبس ثلاثة متهمين من أفراد التشكيل العصابي، وقرَّر ملاحقة بقيتهم، وإخلاء سبيل مسؤولي المصرف.

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