ضبط متهم متلبساً بقطعة «حشيش» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بالترويج للمخدرات في طرابلس متلبسا بقطعة من مخدر «الحشيش».

يدعى المتهم «ع أ»، وهو من مواليد 1997، وجرى ضبطه خلال عملية بيع وشراء، وبحوزته قطعة من مخدر الحشيش، وأخرى يشتبه في كونها المخدر نفسه، وكذلك مبلغ مالي قدره 2100 دينار، وفق بيان مقتضب صادر عن الجهاز.

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واكتفى البيان بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم من حيث الاختصاص، وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات، دون أن يضيف مزيد التفاصيل.