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«مكافحة المخدرات» تعلن ضبط شخص متلبسا بتهمة الاتجار بالحشيش

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 12:42 صباحا
«مكافحة المخدرات» تعلن ضبط شخص متلبسا بتهمة الاتجار بالحشيش
مخدر الحشيش الذي جرى ضبطه مع المتهم، 31 مارس 2023. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
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أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، ضبط شخص بواقعة الاتجار بمخدر الحشيش. 

الإتجار بمخدر الحشيش
وأشار الجهاز في بيان صحفي «ورود معلومة مصدرية إلى أعضاء التحري بمكتب الدعم والإسناد مُفادها وجود شخص ليبي الجنسية يدعي (ب.ي.ا) ويروج مخدر الحشيش». ونوّه البيان إلى «إعداد كمين محكم له وضبطه بحوزته 19 قطعة من مادة يُشتبه في كونها من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام والأطوال مجهزه للاتجار».

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- ضبط شاحنة على متنها أكثر من مليوني قرص مخدر في استيقاف غرب طرابلس
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واعترف المتهم بالاتجار بمخدر الحشيش، وأحيل إلى نيابة مكافحة المخدرات من حيث الاختصاص.

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