ضبط 24 مطلوبا في الجفارة خلال 48 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» ضبط 24 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية مختلفة خلال الـ48 ساعة الماضية في الجفارة.

وضبط أعضاء قسم البحث الجنائي ووحدة المعلومات ومراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن الجفارة المطلوبين خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الأمنية للمديرية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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واكتفى البيان بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطلوبين وإحالتهم إلى النيابات المختصة دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

وضبط قسما البحث الجنائي وشرطة النجدة ومراكز الشرطة بمديرية أمن الجفارة 187 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية مختلفة خلال النصف الثاني من نوفمبر الماضي.