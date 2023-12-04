النهر الصناعي يعلن قرب وصول إمدادات المياه إلى الرجبان (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز إدارة وإمداد النهر الصناعي، اليوم الإثنين، قرب وصول مياه النهر لمدينة الرجبان، مشيرا إلى بدء أعمال تعبئة الخط الممتد من خزان أبوزيان باتجاه الرجبان.



ونوه الجهاز بـ«بدء الاختبارات التشغيلية للخط والمكونات الميكانيكية التي باشر أعمال تركيبها فريق العمل لتغذية مدينة الرجبان بمياه النهر الصناعي، والاستمرار في استكمال تغذية المناطق الواقعة في نهاية الخط وهي جادو والرحيبات».

النهر الصناعي تعهد بتوصيل المياه إلى الرجبان وفق الجدول المحدد

وفي نوفمبر الماضي، تعهدت إدارة منظومة الحساونة - سهل الجفارة في النهر الصناعي بتعبئة الخط الرئيسي بالمياه وفتح الصمامات لتغذية مدينة الرجبان في الجبل الغربي حسب الجدول المُعد.

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وأشار بيان لإدارة جهاز النهر الصناعي إلى «تعليمات مشددة ومتابعة مباشرة من لجنة إدارة الجهاز بضرورة استكمال أعمال خط أبوزيان - الرحيبات، وتركيب جميع صمامات الهواء، ومعالجة الأنبوب الرئيسي، لتوصيل مياه النهر الصناعي للمرة الأولى إلى الرجبان».