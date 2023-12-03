عدد من ذوي الهمم ببني وليد يطالبون بزيادة مرتبات التضامن الاجتماعي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

طالب عدد من ذوي الهمم في بني وليد الجهات المسؤولة في الدولة الليبية بضرورة العمل على تحسين وضعهم الإنساني والمادي وزيادة مرتباتهم التي لا تتجاوز 700 دينار من صندوق التضامن الاجتماعي، مؤكدين حقهم في التعليم والدمج بجميع قطاعات ومؤسسات الدولة وترشيحهم لتولي المناصب الحكومية كونهم إحدى فئات المجتمع القادرة على العطاء والتغيير.

جاء ذلك خلال احتفالية أُقيمت بقاعة مركز سوف الجين للتوحُّد بمدينة بني وليد، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم والذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر من كل عام، تحت رعاية صندوق التضامن الاجتماعي سوف الجين.

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وشهدت الاحتفالية التي تابعتها «بوابة الوسط» إلقاء العديد من الكلمات من قبل الحضور تناولت دور المؤسسات الوطنية في تأهيل الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع الليبي، حيث أكد المتحدثون ضرورة حصول هذه الفئة على حقوقها كاملة أسوة بباقي أفراد المجتمع.

وحضر احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم في بني وليد كل من مدير الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي سوف الجين ورؤساء ومديري المراكز والمدارس التابعة للهيئة، إضافة إلى عدد من الطلبة من ذوي الهمم وأولياء أمورهم.

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم ببني وليد، الأحد 3 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم ببني وليد، الأحد 3 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم ببني وليد، الأحد 3 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم ببني وليد، الأحد 3 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم ببني وليد، الأحد 3 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم ببني وليد، الأحد 3 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم ببني وليد، الأحد 3 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم ببني وليد، الأحد 3 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم ببني وليد، الأحد 3 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم ببني وليد، الأحد 3 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم ببني وليد، الأحد 3 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم ببني وليد، الأحد 3 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)