«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة من حين إلى آخر عل ساحل سرت.

• الرياح جنوبية غربية على ساحل زوارة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف لموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.