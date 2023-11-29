شاهد في «هنا ليبيا»: ما موقف مفقودي درنة في القانون الليبي؟

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت كاميرا برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من الندوة العلمية بجامعة درنة تحت شعار «أحكام المفقود في القانون الليبي»، وذلك بحضور وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب ورئيس الجامعة، وبمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون والقضاء، حيث جرى التركيز على مفقودي درنة، وكيفية التعامل مع هذا الملف من الجانب القانوني.

من جهته، قال وزير العدل خالد مسعود عبدربه، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن القانون الليبي نص على عدم الإقرار بفقدان المواطن إلا بعد مرور أربع سنوات على الواقعة، لافتًا إلى أن وزارة العدل قدّمت مقترحًا لرئيس مجلس الوزراء لتخفيض هذه المدة إلى ستة أشهر من أجل معالجة الأمور الشائكة بشأن حقوق الورثة والحقوق الزوجية والطلاق للغيبة.

المطالبة بتشريع خاص للمفقودين

من ناحيته، قال القاضي بمحكمة درنة الابتدائية عبدالحميد الشيخ، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن القانون الليبي لم يتطرق إلى شروط المفقود، ولكن جاء عرضًا في قانون أحوال القاصرين لسنة 1992 بتحديد تعريف المفقود.

وأشار إلى أن الندوة العلمية أوصت بإصدار تشريع خاص فيما يتعلق بتحديد شروط وكيفية الإجراءات والمدة الخاصة بالمفقود، ومطالبة السلطة التشريعية عن طريق وزير العدل بمعالجة كل ما يتعلق بالمفقودين جراء العاصفة «دانيال».

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