جامعة سرت تعلن استئناف الدراسة السبت المقبل

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلنت إدارة جامعة سرت استئناف الدراسة بكافة فروعها اعتبارًا من السبت المقبل، وذلك بعد قرار الأمانة العامة لنقابة هيئة التدريس تعليق الاعتصام بعد اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأفاد مدير مكتب الإعلام بالجامعة عبد الحليم الشاطر بأن هذه الخطوة جاءت بعد صدور القرار رقم 3 عن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، والذي يقضي بتعليق الاعتصام في مختلف مؤسسات التعليم العالي.

- نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تعلق الاعتصام بعد اتفاقها مع الحكومة

وأهابت الجامعة بكافة الطلاب مراجعة كلياتهم ومتابعة تعديل مواعيد المحاضرات، داعية أيضًا أعضاء هيئة التدريس بالجامعة التواصل مع كلياتهم اعتبارًا من اليوم الأربعاء.