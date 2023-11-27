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عقيلة يبحث مع السفير الألماني مساعي عقد لقاء ليبي برعاية أممية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 04:56 مساء
عقيلة يبحث مع السفير الألماني مساعي عقد لقاء ليبي برعاية أممية
من لقاء عقيلة صالح والسفير الألماني في بنغازي، 27 نوفمبر 2023. (الموقع الرسمي لمجلس النواب)
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ناقش رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الإثنين مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت مساعي عقد لقاء ليبي في القريب العاجل برعاية أممية بهدف الوصول إلى الانتخابات بما يحقق إرادة الشعب الليبي، وفق بيان صحفي صادر عن المجلس.

وبحث اللقاء الذي عُقد في ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، حسب البيان، «مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وإجراءات تنفيذ الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة مهمتها تنفيذ الاستحقاق الانتخابي».

 انخراط الأطراف الخمسة الرئيسية في الحوار الليبي
ويوم الأحد أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي سعيه لدفع العملية السياسية في هذه المرحلة عبر انخراط الأطراف الخمسة الرئيسية في الحوار، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي، لتمثيل المناطق الثلاث الرئيسية في ليبيا، لكنه نبه إلى أن مساعيه تواجه «الكثير من المقاومة».

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وفي آخر مبادراته الرامية لحل الأزمة سياسيا كشف باتيلي في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، السبت، إعلانه في 23 نوفمبر صياغة اقتراح جديد بعد مناقشات متعمقة مع جميع الأطراف المعنية.

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