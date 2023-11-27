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شاهد.. بن قدارة لقناة «الوسط»: ملتزمون بمقاطعة الكيان الصهيوني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 11:13 صباحا
شاهد.. بن قدارة لقناة «الوسط»: ملتزمون بمقاطعة الكيان الصهيوني
بن قدارة متحدثا في حوار شامل مع قناة «الوسط» (Wtv)، الأحد 26 نوفمبر 2023. (فيديو المقابلة)
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قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن الدولة الليبية لا تتدخل في بيع النفط، «ما عدا فيما يخص مقاطعة الكيان الصهيوني»، وذلك بعد أسبوعين من رفض ليبيا دخول ناقلة نفط كان من المقرر أن تجري عمليات تحميل شحنة من ميناء مليتة في غرب البلاد، بعد أن أجرت السفينة رحلة سابقة إلى «إسرائيل».

وأضاف بن قدارة في حوار إلى قناة «الوسط» (wtv) إن «المؤسسة الوطنية للنفط وسلطات الجمارك تمنع أي باخرة قادمة من فلسطين المحتلة من أن ترسو في موانئنا».

السلطات الليبية طلبت من «بروتيوس فيليب» المغادرة
وفي 13 نوفمبر، كان من المقرر أن تُحمَّل السفينة «بروتيوس فيليب» بـ600 ألف برميل من الخام، لكن طُلب منها المغادرة لأنها نقلت نفطا في السابق إلى حيفا في إسرائيل، وفق وكالة «بلومبرغ» الأميركية التي قالت إن شركة مليتة للنفط والغاز التي تدير المحطة لم تسمح للناقلة بدخول الميناء والتحميل بعد التأكد من أنها كانت بالسابق في ميناء حيفا الإسرائيلي، وطلبت منها المغادرة. وهو الأمر الذي أكده شخصان آخران على دراية بالأمر.

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وكان مجلس النواب طالب بمغادرة سفراء الدول الداعمة «للكيان الصهيوني المحتل» البلاد في أكتوبر الماضي، داعيًا إلى وقف تصدير النفط والغاز لها في حال استمرار المجازر في قطاع غزة.

ودخل قطاع غزة في هدنة لتبادل الأسرى والمحتجرين، منذ يوم الجمعة الماضي، بعد عدوان إسرائيلي منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، ما تسبّب باستشهاد زهاء 15 ألف شخص بينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق مصادر رسمية فلسطينية في القطاع. ويقدر الدفاع المدني في غزة عدد المفقودين بنحو سبعة آلاف شخص.

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