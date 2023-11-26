الليلة.. بن قدارة في حوار شامل مع قناة «الوسط»

القاهرة - بوابة الوسط

يتحدث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للنفط، فرحات بن قدارة، في حوار شامل مع قناة «الوسط» (Wtv)، حول الوضع في قطاع النفط الاستراتيچي في ليبيا وعملية تطوير القطاع وزيادة الإنتاج التي تتطلع المؤسسة إلى بلوغها مليوني برميل يوميًا.

ويستعرض بن قدارة، خلال المقابلة التي ستُبث عن الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد، التحديات التي تواجه عملية تطوير القطاع النفطي، والمتمثلة في تهالك البنية التحتية للقطاع بما فيها أنابيب نقل الخام وتهالك محطات الكهرباء والضخ اللازم لعمليات نقل الخام إلى محطات التصدير، إضافة إلى عملية تمويل المشروعات الاستراتيچية للقطاع.

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كما يتحدث بن قدارة عن الوضع العام للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها ومدى إمكانية التعويل عليها في زيادة الإنتاج، والمشروعات التطويرية التي تعمل عليها المؤسسة في مختلف المناطق لتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع إلى مليوني برميل.

كما يتطرق بن قدارة خلال المقابلة إلى علاقة المؤسسة الوطنية للنفط مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ومصرف ليبيا المركزي، وكذلك علاقته مع القيادة العامة والمشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.