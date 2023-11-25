بن قدارة لقناة «الوسط»: لم آت بصفقة سياسية.. ونتمتع بشفافية كاملة مع الجمهور

القاهرة - بوابة الوسط

نفى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أن يكون قد جاء وفقًا لصفقة سياسية ليقود المؤسسة، قائلًا إن «اتفاق الأطراف السياسية على شخصه لا يعني أمرًا سلبيًا»، واعتبر ما أثير بشأن حملة الجنسية الإماراتية «شائعات غير صحيحة»، موضحًا أن إقامته السابقة هناك كانت بتأشيرة إقامة.

تصريحات بن قدارة جاءت في مقابلة مع الإعلامي معتز قادربوه تبث على قناة «الوسط» (WTV) غدًا الأحد، إذ أكد العمل على تحقيق تعهدات المؤسسة بزيادة القدرة الإنتاجية النفطية مع وصول الإنتاج إلى أكثر من مليون وربع برميل فعليًا، لكنه تحدث عن «إشكالات فنية» تتعلق بالبنية التحتية مثل أنابيب النقل المتهالكة.

خاص لـ«بوابة الوسط» وبالأرقام: بن قدارة يحمل الكهرباء مسؤولية استنزاف نصف إيرادات النفط والمشاي ينفي

باتيلي يطالب الأطراف الليبية بعدم استخدام النفط كسلاح في الصراع القائم

الأمم المتحدة تدعم جهود مؤسسة النفط للحفاظ على الإنتاج والتصدير الليبي

«تقرير الخبراء» يرصد عمليات تهريب الوقود من بنغازي وغرب ليبيا

بن قدارة يرد على اتهامات التغاضي عن تهريب النفط

وبخصوص الاتهامات الموجهة للمؤسسة الوطنية للنفط بالتغاضي عن تهريب النفط، وفقًا لتقرير الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة، قال بن قدارة إن الموانىء المقصودة هي موانيء تجارية ليست تابعة للمؤسسة، مشددًا على استعداده للرد على أي دليل بشأن وجود نقل للنفط بطريقة غير شرعية ضمن الموانىء النفطية التابعة للمؤسسة.

وخلال اللقاء، نفى بن قدارة وجود خلفيات وتوجيهات سياسية لبيع النفط، مذكرًا بأن الاسعار تنشر على موقع المؤسسة بشبكة الإنترنت دون أي تدخلات إضافية لكل المشترين ودون أي خصومات على الأسعار المعلنة.

تبث هذه المقابلة الخاصة غدًا الأحد الساعة 22:00 بتوقيت ليبيا على قناة «الوسط» (WTV)

لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط» من هنا

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7