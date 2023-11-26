بن قدارة لقناة «الوسط»: نحتاج 17 مليار دولار للوصول إلى مليوني برميل يوميًا خلال 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للنفط، فرحات بن قدارة، في حوار شامل مع قناة «الوسط» (Wtv) أذيع مساء اليوم الأحد، ثلاثة تحديات رئيسية تواجه تطوير قطاع النفط الليبي وزيادة إنتاج الخام، الذي تتطلع المؤسسة إلى بلوغه مليوني برميل يوميًا خلال السنوات الخمسة الماضية، مشيرًا إلى أن المؤسسة بحاجة إلى «17 مليار دولار للوصول مليوني برميل يوميًا» خلال خمس سنوات.

وأوضح بن قدارة خلال المقابلة أن التحديات الرئيسية التي تواجه عملية تطوير القطاع النفطي تتمثل في تهالك البنية التحتية من خطوط نقل الخام ومحطات الكهرباء وضخ الخام من حقول الإنتاح إلى موانئ التصدير، بالإضافة إلى ضمان استمرار التمويل لعلميات التطوير التي قد تعوقها في بعض الأحيان الإجراءات الإدارية المعقد لتسييل الميزانيات المخصصة لتطوير القطاع.

الموافقة على مشروع استبدال أنابيب نقل النفط

وذكر بن قدارة أن المؤسسة الوطنية للنفط حصلت أخيرًا على موافقة المجلس الأعلى لشؤون الطاقة لتنفيذ مشروع كبير لاستبدال خطوط أنابيب ناقل الخام من حقول الواحات جنوب شرق ليبيا إلى موانئ التصدير في السدرة ورأس لانوف والحريقة، وخطوط نقل الخام من حقول الفيل والشرارة والوفاء جنوب غرب ليبيا إلى ميناء مليتة على البحر المتوسط غرب البلاد.

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وأكد بن قدارة أن البنية التحتية للقطاع النفطي لم تشهد أي عمليات إحلال منذ ستينيات القرن الماضي، وهو ما يجبر المؤسسة على إجراء عمليات جراحية لإعادة تأهيل وتطوير تلك المرافق والمنشآت من أجل المضي في خطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، نافيًا وجود أي عراقيل من طرف الحكومة أو مصرف ليبيا المركزي حيال تلك الخطط التي تتطلع المؤسسة من خلالها إلى زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا خلال الفترة من الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة.

وبشأن ميزانية المؤسسة الحالية، نفى بن قدارة أن تكون الميزانية الحالية المقدرة بنحو 34 مليار دينار الأعلى في تاريخ المؤسسة، إذا أخذ في الاعتبار حالة البنية التحتية للقطاع ومرتبات الموظفين والعاملين التي قدرها بنحو 11 مليار دولار، في حين أن المبالغ المخصصة لمشروعات التطوير تتراوح من 13 إلى 14 مليار دينار، لافتًا إلى أن الميزانية التسييلية المخصصة للمؤسسة لم يجر تسييلها إلا في أكتوبر 2022.

إعادة خطة تطوير الطاع النفطي

ونوه بن قدارة بأن المؤسسة قامت خلال الفترة الماضية «بإعادة النظر» في الخطة الخاصة بتطوير القطاع النفطي، من خلال لجنة مختصة تركزت نتائج أعمالها على كيفية زيادة الإنتاج وخلصت إلى تقسيم الخطة إلى جزأين، الأول يتعلق بتنفيذ مشروعات لغرض استقرار الإنتاج وحل المختنقات وصيانة المعدات وخطوط الأنابيب، والجزء الثاني خاص بالمشروعات المعنية بزيادة الإنتاج.

وذكر بن قدارة أن ليبيا «فقدت 70% من قدرتها التخزينية للخام بسبب الحروب وتهالك الأنابيب»، وتحتاج إلى «17 مليار دورلا للوصول إلى معدل إنتاج يبلغ نحو مليوني برميل يوميًا وذلك لمدة خمس سنوات بمعدل حوالي من ثلاثة إلى ثلاثة ونصف مليار في السنة».