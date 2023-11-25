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هل أثرت الاضطرابات في السودان والنيجر على إعادة المرتزقة؟.. باتيلي يوضح

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 11:03 مساء
هل أثرت الاضطرابات في السودان والنيجر على إعادة المرتزقة؟.. باتيلي يوضح
باتيلي يتحدث خلال اجتماع مجموعة العمل الأمنية ولجنة «5+5» في بنغازي، 25 يوليو 2023. (صورة من بث مباشر)
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كشف الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي عن مستجدات إعادة المرتزقة والمجموعات المسلحة إلى دول الجوار، مقرًا بتأثير الوضع في ثلاثة بلدان على العملية.

ولفت باتيلي إلى جولة قادته إلى السودان وتشاد والنيجر في مارس الماضي لمناقشة مشكلة المجموعات المسلحة التي تجندها أطراف ليبية للقتال إلى جانبها، وقال لمجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم السبت، إنه لتحقيق هدف خروج هذه المجموعات من ليبيا تمكن من اعتماد خطة عمل مع الدول الثلاث، لكن «بعد أيام قليلة من رحيله اندلعت الاشتباكات في السودان، والأحداث التي تجري في النيجر لا تسمح لنيامي بالدخول في العملية كما كان يأمل»، وفق تعبيره.

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باتيلي: أزمة السودان أبطأت التقدم في إخراج المرتزقة من ليبيا

وتابع: «نظرًا لموقع ليبيا وللإمكانات الهائلة التي يتمتع بها اقتصادها، فإن العديد من الدول مهتمة بمصيرها»، واستكمل أنه على الرغم من الوضع السياسي والأمني فإن ليبيا تواصل إنتاج 1.2 مليون برميل من النفط يوميًا «وهذا أمر جيد بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة».

باتيلي: أغلب الجهات الفاعلة في ليبيا لا تريد تنظيم الانتخابات
واتهم باتيلي أغلب الأطراف السياسية الفاعلة بعدم الرغبة بإجراء الانتخابات؛ مرجعا السبب إلى انعدام الثقة بينها، واصفًا الصراع الليبي بـ«المعقّد».

واستحضر باتيلي الجهود التي يبذلها داخل وخارج ليبيا من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات التي تبقى أولوية، لكن يبدو أن «أغلب الجهات الفاعلة في الساحة السياسية لا تريد تنظيم الانتخابات»، وفق قوله.

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