  • Alwasat News
Atwasat

«يوبام» تطلق حملة توعوية بشأن «العنف ضد المرأة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 03:32 مساء
«يوبام» تطلق حملة توعوية بشأن «العنف ضد المرأة»
alwasat radio

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا (يوبام) حملة توعوية بشأن العنف ضد المرأة. 

ونوهت البعثة، في بيان اليوم السبت، إلى أن الحملة التي تحمل اسم «16 يومًا.. العنف ضد المرأة» تركز على «المنع والحماية»، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تشجيع اتخاذ تدابير الوقاية والحماية لمكافحة العنف ضد المرأة.

- الأمم المتحدة تدرب 17 محامية ليبية في 4 مجالات حقوقية 
- ملتقى حواري إعلامي لدعم قضايا المرأة وتجريم العنف الإلكتروني
- إطلاق مشروع «إنصاف» لتعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار

ويحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد على المرأة والفتاة عبر حملة «اتحدوا» الأممية، وهي عبارة عن 16 يوما من الأنشطة، لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي يُحتفى فيه باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

حملة توعوية في غدامس
على صعيد متصل، نظم مكتب تمكين ودعم المرأة ببلدية غدامس جلسات حوارية لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في قاعة مدرسة «عبدالرحمن البوصيري»، بحضور عديد النساء من كل الشرائح، منهن ربات البيت والموظفات والطالبات. وتضمنت الجلسات العديد من المحاضرات الخاصة بالجانب القانوني والدعم النفسي والشرعي.

«يوبام» تطلق حملة توعوية بشأن «العنف ضد المرأة»
«يوبام» تطلق حملة توعوية بشأن «العنف ضد المرأة»
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل مع الكاميرون

شاهد عبر «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل ...
شاهد عبر «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل مع «الأسود»

شاهد عبر «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل ...
العثور على أفعى مامبا «سامة جداً» في منزل مالكها في هولندا بعد الاشتباه بهروبها

العثور على أفعى مامبا «سامة جداً» في منزل مالكها في هولندا بعد الاشتباه بهروبها
اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية

اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية
برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة

برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية ...
ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي

ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي
لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)

لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة

وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة
تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»

تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»
شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي

شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي
شاهد.. «في التسعين».. عبدالمنعم عكاشة يتحدث عن هدفه مع المنتخب الوطني أمام الكاميرون

شاهد.. «في التسعين».. عبدالمنعم عكاشة يتحدث عن هدفه مع المنتخب الوطني أمام ...
البندقية تبدأ تطبيق ضريبة للحد من السياحة المفرطة.. أبريل 2024

البندقية تبدأ تطبيق ضريبة للحد من السياحة المفرطة.. أبريل 2024
«ميتشو» يقود بداية ناجحة للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال

«ميتشو» يقود بداية ناجحة للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال
جريدة «الوسط»: باتيلي يدشن الطريق لخطته الجديدة نحو الاستحقاق الانتخابي

جريدة «الوسط»: باتيلي يدشن الطريق لخطته الجديدة نحو الاستحقاق الانتخابي
إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي

إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي
في العدد 418: «تجميعة باتيلي».. وانتصار المقاومة في غزة

في العدد 418: «تجميعة باتيلي».. وانتصار المقاومة في غزة
اللافي والدبيبة يرقيان آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى رتبة عميد

اللافي والدبيبة يرقيان آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى رتبة عميد
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يعيد افتتاح مجمع عيادات مصراتة الذهبي: «ندفع فاتورة سنوات من الفساد» (فيديو)
الدبيبة يعيد افتتاح مجمع عيادات مصراتة الذهبي: «ندفع فاتورة سنوات...
ارتفاع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 25 نوفمبر 2023)
ارتفاع الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 25 ...
الباعور: موقف أفريقي مشتت بشأن مقعد دائم للقارة في مجلس الأمن
الباعور: موقف أفريقي مشتت بشأن مقعد دائم للقارة في مجلس الأمن
النهر الصناعي يعلن خفض إمدادات المياه غدا إلى بنغازي
النهر الصناعي يعلن خفض إمدادات المياه غدا إلى بنغازي
«يوبام» تطلق حملة توعوية بشأن «العنف ضد المرأة»
«يوبام» تطلق حملة توعوية بشأن «العنف ضد المرأة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر «الكانيات»
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر ......
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
المزيد
عون يطالب شركات نفط عالمية بالتخلي عن امتيازاتها طالما لم تنفذ التزاماتها التعاقدية
عون يطالب شركات نفط عالمية بالتخلي عن امتيازاتها طالما لم ......
بالصور.. صيانة خط كهرباء القبة-شحات
بالصور.. صيانة خط كهرباء القبة-شحات...
بالصور.. مخالفات بمحلات قصابين في الزنتان
بالصور.. مخالفات بمحلات قصابين في الزنتان...
«يوبام» تطلق حملة توعوية بشأن «العنف ضد المرأة»
«يوبام» تطلق حملة توعوية بشأن «العنف ضد المرأة»...
النهر الصناعي يعلن خفض إمدادات المياه غدا إلى بنغازي
النهر الصناعي يعلن خفض إمدادات المياه غدا إلى بنغازي...
المزيد