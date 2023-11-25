«يوبام» تطلق حملة توعوية بشأن «العنف ضد المرأة»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا (يوبام) حملة توعوية بشأن العنف ضد المرأة.

ونوهت البعثة، في بيان اليوم السبت، إلى أن الحملة التي تحمل اسم «16 يومًا.. العنف ضد المرأة» تركز على «المنع والحماية»، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تشجيع اتخاذ تدابير الوقاية والحماية لمكافحة العنف ضد المرأة.

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ويحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد على المرأة والفتاة عبر حملة «اتحدوا» الأممية، وهي عبارة عن 16 يوما من الأنشطة، لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي يُحتفى فيه باليوم العالمي لحقوق الإنسان.