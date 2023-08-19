إطلاق مشروع «إنصاف» لتعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت منظمة «نوازي» لدراسات النوع الاجتماعي مشروع «إنصاف»، لتعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار، من خلال ثقافة سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، وذلك بالشراكة مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة المكلفة عن مجلس النواب.

وقالت رئيسة منظمة «نوازي» الناشطة حنين بوشوشة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المشروع يهدف إلى «تعزيز أدوار النساء بالمؤسسات الحكومية من خلال لعب دور فاعل في رسم السياسات المتعلقة بسيادة القانون والعدالة النوعية على وجه الخصوص».

ولفتت بوشوشة إلى أن «مشروع إنصاف انطلق في مرحلته الأولى بمدينة بنغازي على مدار 6 أيام بواقع 3 جلسات عبر 5 ساعات يوميًا، على أن يجري إكمال المراحل الأخرى بعقد لقاءات في كل من مدينة سبها والعاصمة طرابلس».

وأشارت رئيسة منظمة «نوازي» إلى هذا المشروع «يتجه مباشرة نحو تطوير العمل بوحدات دعم وتمكين المرأة بمؤسسات الدولة في مختلف أنحاء البلاد».