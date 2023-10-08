الأمم المتحدة تدرب 17 محامية ليبية في 4 مجالات حقوقية

القاهرة - بوابة الوسط

نظَّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون، ورشة عمل استهدفت تدريب 17 محامية ليبية على 4 مجالات حقوقية، وذلك بالتعاون مع نقابة المحامين العامة في طرابلس.

وقالت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، إن ورشة العمل التدريبية أقيمت الأسبوع الماضي، وهي الثامنة للمحاميات الليبيات التي تنظمها البعثة.

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وأوضحت أن المشاركات حظين «بفرصة فهم معمق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، واستكشفن التحديات التي تواجهها المرأة في مهنة المحاماة وكيفية التغلب عليها».

وأكدت «أن المحاميات يلعبن دورًا حيويًا في الدفاع عن حقوق المرأة وضمان وصولها إلى العدالة»، مشددة على أن «من المهم للغاية تمكينها ودعم تطورها في مؤسسات سيادة القانون والأجهزة العدلية والأمنية».