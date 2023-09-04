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حكومة الوحدة تتعهد بدمج المرأة في الكادر الوظيفي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 07:05 مساء
حكومة الوحدة تتعهد بدمج المرأة في الكادر الوظيفي
الدبيبة الدبيبة خلال فعاليات النسخة الثانية لمنتدى عضوات المجالس البلدية 4 سبتمبر 2023 (حكومتنا)
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تعهد رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة بدعم حكومته للمرأة في جميع المستويات وكل القطاعات، مؤكدًا تلبية الدعوات المُنادية بتعزيز دور المرأة الليبية، ودمجها بالكادر الوظيفي الرفيع للاستفادة من خدماتها في التنمية المحلية والمجتمعية، كما أثنى على دور عضوات المجالس البلدية لوقوفهنّ على احتياجات المواطنين جاء ذلك في كلمة ألقاها الدبيبة خلال فعاليات النسخة الثانية لمنتدى عضوات المجالس البلدية الذي تنظمته وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، وفق بيان نشرته منصة «حكومتنا».

وقال الدبيبة: إن حكومته «لم ولن تتأخر يومًا في دعم المرأة» مضيفاً: لأن «باب الحكومة سيبقى مفتوحاً بشكل دائم لكل الليبيات مهما كانت الظروف»، مؤكداً «دعمه لدور المرأة ودمجها في الكادر الوظيفي الرفيع لتقدم خدماتها في التنمية المحلية والمجتمعية».

وأشار الدبيبة في ختام كلمته إلى الدور المهم الذي يمثله الحكم المحلي في تلبية حاجات المواطنين وتطلعاتهم، مشيدًا بدور عضوات المجالس البلدية لوقوفهنّ على احتياجات المواطنين.
انطلاق النسخة الثانية لمنتدى عضوات البلديات
وانطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الثانية لمنتدى عضوات المجالس البلدية في العاصمة طرابلس.

ويهدف منتدى عضوات المجالس البلدية في نسخته الثانية إلى انتخاب لجان فنية متخصصة للعمل على ملفات تسهم في تطوير الإدارة المحلية لرئاسة الوزراء، تعزيزًا لمشاركة المرأة في الإدارة المحلية، وتفعيل مساهمتها على مستوى اتخاذ القرار المحلي، بما يحقق تطلعاتها في تلبية حاجات المجتمع المحلي.

وفي وقت سابق اليوم أشار الدبيبة إلى أن قضايا الحكم المحلي هي الأقرب للمواطنين لأنها «تخص احتياجاتهم وتطلعاتهم».

وينص القانون رقم 59 في مادته الخامسة على تمتع المحافظات والبلديات بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتنظم المادة السادسة اختصاصاتها وتشمل «إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، والإشراف على موظفيها تحت التوجيه العام لوزارة الحكم المحلي»، إضافة إلى «توليها جميع اختصاصات الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، فيما عدا المرافق الوطنية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء».

الدبيبة الدبيبة خلال فعاليات النسخة الثانية لمنتدى عضوات المجالس البلدية 4 سبتمبر 2023 (حكومتنا)
الدبيبة الدبيبة خلال فعاليات النسخة الثانية لمنتدى عضوات المجالس البلدية 4 سبتمبر 2023 (حكومتنا)
إحدى المشاركات في فعاليات النسخة الثانية لمنتدى عضوات المجالس البلدية 4 سبتمبر 2023 (حكومتنا)
إحدى المشاركات في فعاليات النسخة الثانية لمنتدى عضوات المجالس البلدية 4 سبتمبر 2023 (حكومتنا)
المشاركات في فعاليات النسخة الثانية لمنتدى عضوات المجالس البلدية 4 سبتمبر 2023 (حكومتنا)
المشاركات في فعاليات النسخة الثانية لمنتدى عضوات المجالس البلدية 4 سبتمبر 2023 (حكومتنا)
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