  • Alwasat News
Atwasat

بعد نحو قرن.. علماء يفكّون لغز أصل زجاج الصحراء الليبية النادر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 12:21 صباحا
بعد نحو قرن.. علماء يفكّون لغز أصل زجاج الصحراء الليبية النادر
الزجاج الأصفر في الصحراء الليبية (الإنترنت)
alwasat radio

فكك علماء لغز نوع غريب ونادر من الزجاج الأصفر في صحراء بحر الرمال الأعظم، الممتدة على مساحة 72 ألف كيلومتر مربع، وتربط بين ليبيا ومصر، وفق ما نقل موقع «phys.org» العلمي البريطاني.

ولفت الموقع العلمي، التابع لشبكة «سينس إكس» البريطانية أمس الثلاثاء، إلى ملاحظة هذا الزجاج الأصفر منتشرًا عبر المناظر الطبيعية الرملية في جنوب شرق ليبيا، والأجزاء الجنوبية الغربية من مصر.

وذُكر زجاج الصحراء الليبية للمرة الأولى في ورقة علمية العام 1933، حيث يحظى بتقدير كبير من قِبل جامعي المعادن، لجماله وندرته وغموضه.

علاقة الزجاج بمقبرة الفرعون المصري توت عنخ آمون
وأشار الموقع العلمي إلى قلادة وُجدت في مقبرة الفرعون المصري توت عنخ آمون كانت بها قطعة من هذا الزجاج. ويمكن العثور على هذا النوع في أماكن أخرى من العالم مثل حجر «المولدافيت» من فوهة ريس في أوروبا، و«التكتيت» (نوع من الأجسام الزجاجية ذات لون أسود أو رمادي) من ساحل العاج. لكن هذه العينات ليست غنية بالسيليكا مثل زجاج الصحراء الليبية.

وشكَّل أصل الزجاج موضوع نقاش بين العلماء لقرن تقريبا. ويعتقد البعض أن يكون من البراكين على القمر.

فرضية «عيدان الصواعق»
بينما أشار آخرون إلى أنه نتاج ضربات البرق، ما يعرف بـ«عيدان الصواعق»، (الزجاج الذي يتشكل من اندماج الرمل والتربة حيث يضربهما البرق). وتشير نظريات أخرى إلى أنه نتيجة العمليات الرسوبية أو الحرارية المائية، أو ناجم عن انفجار هائل لنيزك في الهواء، أو أنه جاء من حفرة نيزك قريبة.

وتقول المحاضرة في قسم علوم الأرض بجامعة ويسترن كيب - بيلفيل بجنوب إفريقيا، إليزافيتا كوفاليفا: «بفضل تقنية الفحص المجهري المتقدمة، نعتقد أن لدينا الإجابة. لقد حددت، بالتعاون مع زملائي من الجامعات والمراكز العلمية في ألمانيا ومصر والمغرب، زجاج الصحراء الليبية على أنه نشأ من اصطدام نيزك بسطح الأرض».

- قطعة منه بـ20 ألف دولار.. خبير بريطاني يكشف تفاصيل أكبر كنوز الصحراء الليبية
- علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية

فرضية اصطدام نيزك بسطح الأرض
الاصطدامات الفضائية هي عملية أساسية في النظام الشمسي، حيث تنشأ الكواكب وأقمارها الطبيعية من خلال التراكم الناتج من تصادم الكويكبات والكواكب المصغرة بعضها بعضا، وتفترض نظرية الكواكب المصغرة أن الكواكب تتشكل من حبيبات غبار كوني تلتصق ببعضها، وتأخذ في تكوين أجسام أكبر فأكبر، وساعدت هذه التأثيرات كوكبنا في التراكم أيضًا.

ووفق المصدر نفسه في الدراسة الأخيرة، حصل أحد العلماء على قطعتين من الزجاج من أحد السكان المحليين الذي جمعهما من منطقة الجوف في جنوب شرق ليبيا.

درس الفريق العينات باستخدام تقنية المجهر الإلكتروني النافذ المتطورة، التي تتيح رؤية جزيئات صغيرة من المادة أصغر بـ20 ألف مرة من سمك الورقة. وباستخدام تقنية التكبير الفائق هذه، وجد العلماء معادن صغيرة في هذا الزجاج: أنواع مختلفة من أكسيد الزركونيوم.

وتتكون المعادن من عناصر كيميائية، حيث تشكل ذراتها تعبئة منتظمة ثلاثية الأبعاد وطبقات فوق طبقات، لضمان التخزين الأكثر كفاءة. بالمثل، تتجمع الذرات لتكوين شبكة بلورية فريدة لكل معدن.

الزركونيا المكعب بديل صناعي للماس
والمعادن التي لها التركيب الكيميائي نفسه، لكن الهياكل الذرية مختلفة - طرق مختلفة لتعبئة الذرة في الشبكة البلورية - تسمى متعددات الأشكال. وأحد الأشكال المتعددة لـ«ZrO₂» الذي لاحظه العلماء في زجاج الصحراء الليبية يسمى «الزركونيا المكعب»، وهو النوع الذي يُرى في بعض المجوهرات كبديل صناعي للماس. كما يمكن أن يتشكل هذا المعدن فقط عند درجة حرارة عالية تتراوح بين 2250 و2700 درجة مئوية.

وأضافت كوفاليفا: «لقد زودتنا ظروف الضغط ودرجة الحرارة هذه بالدليل على أصل تأثير الزجاج النيزكي، وذلك لأن مثل هذه الظروف لا يمكن الحصول عليها في القشرة الأرضية إلا عن طريق اصطدام نيزك أو انفجار قنبلة ذرية».

وتابعت: «إذا كانت النتائج التي توصلنا إليها صحيحة (ونعتقد أنها كذلك)، فيجب أن تكون الحفرة الأم، حيث اصطدم النيزك بسطح الأرض، في مكان قريب».

أسئلة بشأن الحفرة الأم الناتجة من اصطدم النيزك
وأقرب الحفر النيزكية المعروفة، المسماة «GP» و«Oasis»، يبلغ قطرها 2 كم و18 كم على التوالي، وهي بعيدة جدا عن مكان العثور على الزجاج الذي اختبره العلماء، وهي بعيدة جدا وصغيرة جدا بحيث لا يمكن اعتبارها الحفر الأم لمثل هذه الكميات الهائلة من الزجاج الناتج من الصدمات، وكلها تتركز في مكان واحد. وبيّنت كوفاليفا: «بينما قمنا بحل جزء من اللغز، لا تزال هناك أسئلة أخرى: أين الحفرة الأم؟ ما حجمها؟ أين تقع؟ هل يمكن أن تكون قد تآكلت أو تشوهت أو غطتها الرمال؟».

وختم الموقع بأنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات على الأرجح في شكل دراسات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب الجيوفيزياء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟

الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟
الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»

الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»
«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»

«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»
«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين

«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين
تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة

تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة
شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني

شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني
ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع

ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع
هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني

كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني
الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم
«الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل تهديدًا

«الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل تهديدًا
أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها

أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها
قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية

قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية
«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة

«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة
حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى

حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى
شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)

شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)
حل فلسطين.. حل إسرائيل

حل فلسطين.. حل إسرائيل
المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. الليلة

المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بدء إنشاء محطة كهرباء وديان تراغن جنوب غرب ليبيا
بدء إنشاء محطة كهرباء وديان تراغن جنوب غرب ليبيا
تكالة يوضح لوفد من بني وليد رؤية مجلس الدولة لحل الأزمة السياسية
تكالة يوضح لوفد من بني وليد رؤية مجلس الدولة لحل الأزمة السياسية
«التعليم»: بدء تجريبي لبرنامج التغذية المدرسية مع الفصل الدراسي الثاني
«التعليم»: بدء تجريبي لبرنامج التغذية المدرسية مع الفصل الدراسي ...
مستشهدًا بليبيا.. محلل يقترح قيام إيطاليا بدور الوسيط بين الغرب والجنوب العالمي
مستشهدًا بليبيا.. محلل يقترح قيام إيطاليا بدور الوسيط بين الغرب ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: القضاء ينتصر لـ«حكومة حماد» بشأن إيرادات النفط
شاهد في «اقتصاد بلس»: القضاء ينتصر لـ«حكومة حماد» بشأن إيرادات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر «الكانيات»
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر ......
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
المزيد
بعد نحو قرن.. علماء يفكّون لغز أصل زجاج الصحراء الليبية النادر
بعد نحو قرن.. علماء يفكّون لغز أصل زجاج الصحراء الليبية ......
تكالة يبحث مع سفير بريطانيا الخطوات المتخذة لإنهاء المراحل الانتقالية
تكالة يبحث مع سفير بريطانيا الخطوات المتخذة لإنهاء المراحل ......
أبوهيسة يطالب بالبحث عن مستثمر جاد لإحياء شركة الجرارات والمستلزمات الزراعية
أبوهيسة يطالب بالبحث عن مستثمر جاد لإحياء شركة الجرارات ......
شاهد في «اقتصاد بلس»: القضاء ينتصر لـ«حكومة حماد» بشأن إيرادات النفط
شاهد في «اقتصاد بلس»: القضاء ينتصر لـ«حكومة حماد» بشأن ......
مستشهدًا بليبيا.. محلل يقترح قيام إيطاليا بدور الوسيط بين الغرب والجنوب العالمي
مستشهدًا بليبيا.. محلل يقترح قيام إيطاليا بدور الوسيط بين ......
المزيد