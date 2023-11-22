حكومة الدبيبة توقع ثلاث اتفاقيات تعاون مع البنك الأفريقي للتنمية

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات تعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، وذلك بحضور ومشاركة ممثلين عن منظمة يونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وتشمل الاتفاقيات تقديم المساعدة الفنية ودعم وزارة المالية في مجال إصلاح المالية العامة والتحول نحو الأنظمة الرقمية، بالإضافة إلى الدعم الطارئ للمناطق والمدن الليبية المتضررة من العاصفة «دانيال»، وتقديم الدعم في مجال إعداد وتنفيذ استراتيجية للأمن الغذائي في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير المالية خالد المبروك مع وفد رفيع المستوى من البنك الافريقي للتنمية، لمناقشة جهود البنك لدعم وتنمية مؤسسات القطاع العام والخاص في ليبيا.

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البنك الأفريقي للتنمية يدعم قطاعات المياه والمواصلات والنقل في ليبيا

وعبر المبروك، خلال الاجتماع، عن تقديره للدور الذي يلعبه البنك الأفريقي للتنمية في ليبيا، من خلال دعم مشروعات شملت قطاعات المياه والمواصلات والنقل، ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، فضلاً عن مشروع إصلاح المالية العامة والتحول نحو الرقمنة في القطاع المالي.

وتحدثت نائب المدير العام للمكتب الإقليمي للبنك بمنطقة شمال أفريقيا مالين بلومبيرج، عن جهود وزارة المالية الهادفة لخلق شراكة متينة مع البنك، من أجل دعم القطاعين العام والخاص وتمكينهما من الاستفادة من فرص الاستثمار والتطوير الممكنة بمختلف المجالات.

جانب من لقاء وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك مع وفد البنك الأفريقي للتنمية، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (وزارة المالية)

جانب من لقاء وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك مع وفد البنك الأفريقي للتنمية، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (وزارة المالية)

جانب من توقيع الاتفاقيات بين وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وممثلي البنك الأفريقي للتنمية، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (وزارة المالية)

جانب من توقيع الاتفاقيات بين وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وممثلي البنك الأفريقي للتنمية، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (وزارة المالية)