البنك الأفريقي للتنمية يعرض فُرص التمويل على المستثمرين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

شارك ممثلو البنك الأفريقي للتنمية في اجتماع مع بعثة المستثمرين الليبيين، حيث تعرفوا على المنتجات المالية التي يقدمها المصرف إلى القطاعين العام والخاص.

وجاء ذلك بمناسبة مشاركة الطرفين في معرض «صُنع في ليبيا» الذي يُقام في نيامي في الفترة من 14 إلى 19 مارس الجاري، ويهدِف إلى فتح آفاقٍ جديدة للمنتجات الليبية في الأسواق الأفريقية.

وأشارت المسؤولة الرئيسية عن البرنامج في بنك التنمية الأفريقي في النيجر حاج أميناتا تايم إلى تقديم البنك مجموعة من المنتجات المالية التي تتراوح من الإقراض المرن الكامل من خلال القروض الميسرة ومنتجات الضمان ومنتجات التمويل التجاري، وكذلك المساعدة الفنية والصناديق الخاصة الأخرى.

البنك الأفريقي.. والخمسة الكبار

واستعرضت المسؤولة رؤية البنك الأفريقي للتنمية، الذي يمرّ من خلال ما يُسمّى المحاور «الخمسة الكبار»، وتعني المجالات الخمسة ذات الأولوية التي تركّز على تغذية أفريقيا، ودمج أفريقيا، والتصنيع بأفريقيا، وتحسين الظروف المعيشية للشعوب الأفريقية وتنوير أفريقيا.

وأوضحت أن سبب مشاركتهم في المعرض يهدف إلى مرافقة حكومتي ليبيا والنيجر في هذا التحوّل الهيكلي الذي يلعب فيه القطاع الخاص دوراً رئيسياً بسبب قدرته على امتصاص البطالة. وفيما يتعلّق بآلية التمويل، أشارت حاج أميناتا إلى أن البلدين لديهما إمكانية الوصول إلى ثلاث نوافذ لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وهي مصرف التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي والصندوق الائتماني النيجري، فضلاً عن الصناديق الخاصة.

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يشار إلى أن المعرض الذي افتتح بنيامي الأربعاء ويتواصل حتى غداً الأحد حمل عنوان «النيجر أرض الفرص الواعدة وتجارة العبور»، بمشاركة شركات صناعية وغذائية، حيث أشرف على افتتاحه الرسمي كلا من رئيس النيجر محمد بازوم ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وقال الدبيبة، الأربعاء، إن الاستقرار في ليبيا والنيجر والقضاء على الهجرة غير النظامية يتحققان بالتعاون الاقتصادي ودعم البرامج الاستثمارية بين الجانبين. وذكر الدبيبة، أن «الاستقرار في ليبيا والنيجر والقضاء على الهجرة غير الشرعية، يأتي من خلال التعاون الاقتصادي ودعم البرامج الاستثمارية بين البلدين». بدوره أعرب رئيس النيجر عن سعادته بمشاركة الدبيبة في معرض صُنع في ليبيا المنعقد في النيجر، والتي تؤكد أهمية التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص.