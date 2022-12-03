البنك الأفريقي للتنمية: 4.4 % نموا في الاقتصاد الليبي خلال 2023

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

توقع البنك الأفريقي للتنمية نمو الاقتصاد الليبي 3.5% بنهاية العام 2022 وبنسبة 4.4% في العام 2023، مدفوعًا باستئناف إنتاج النفط وارتفاع الطلب على موارد الطاقة وانتعاش أسعارها عالميًا.

وتحت عنوان «التوقعات الاقتصادية في شمال أفريقيا للعام 2022»، تحدث البنك في تقريره الصادر خلال نوفمبر المنصرم عن احتمال عودة النمو في سياق ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في القارة الأفريقية لكن بشروط.

التقرير ذكر عدة عوامل ستلعب دورًا في وضع الاقتصاد الليبي ما سينعكس إيجابًا حال تحقيقها، ومنها: التقدم في العملية السياسية وتحسن الوضع الأمني الذي لا يزال هشًا، ولفت إلى أن تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية بنهاية العام 2021 إلى أجل غير مسمى، أدى إلى مزيد من التأخير في عملية توحيد المؤسسات الحكومية.

إعادة النظر في دعم الطاقة

وأوصى التقرير بأن تقوم السلطات في الدول الأفريقية بدعم الموارد المحلية لدعم التنويع الاقتصادي، وإعادة النظر في دعم الطاقة خاصة في الدول التي يبلغ فيها هذا الدعم نسبًا كبيرة مثل ليبيا والجزائر وتونس، حيث ارتفاع تكاليف الطاقة سيكون له أثره على النفقات المالية.

ومن المتوقع أن يسجل الرصيد المالي في ليبيا فائضًا بنسبة 25.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 و17.3 في 2023، حسب توقعات البنك، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات من إنتاج النفط، «لكن في غياب رؤية وطنية موحدة، واستمرار استخدام ليبيا الإيرادات العامة لتمويل الأجور والإعانات سيكون الأمر ضارًا على الاستثمار في البنية التحتية».

طالع العدد الجديد من جريدة «الوسط»

ومع ذلك، فإنه من المرجح أن يدفع ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة في العالم نحو التضخم، ويثقل عمليات الإنفاق العام، خاصة في البلدان التي تحظى فيها هذه المنتجات بدعم كبير (الجزائر وليبيا وتونس).

وأظهر التقرير أن الجزائر هي خامس أكبر مستورد للقمح في العالم (7.7 مليون طن العام 2021) والمغرب في المرتبة 14 (4.5 مليون طن)، وتونس في المركز 32 (1.9 مليون طن) وليبيا في المرتبة 38 (1.4 مليون طن).

البحث عن مصدرين للحبوب

ونوه بأن هذه البلدان تبحث حاليًا عن موردين بديلين لأن العرض العالمي من الحبوب محدود، مع الإشارة إلى زيادة أسعار القمح والذرة ستؤثر على الثروة الحيوانية وقطاعات اللحوم والدواجن وتؤثر على العديد من المواد الغذائية الأخرى مثل منتجات (البيض، السميد، المعكرونة ..).

في الوقت ذاته، من شأن ارتفاع أسعار الطاقة أن يفيد البلدان المصدرة للنفط كمصدرين للنفط والغاز الطبيعي وهي ليبيا والجزائر ومصر، حيث ستستفيد من ارتفاع أسعار المحروقات، ومع ذلك فإن قدرتها على زيادة الإنتاج ستكون محدودة على المدى القصير.

وذكر البنك أن ليبيا كانت قادرة على ضبط إنتاج النفط عند 1.2 مليون برميل في اليوم خلال العام 2021 مقارنة مع 0.4 مليون برميل في اليوم خلال العام 2020.

إلى ذلك، لا يزال الصراع بين روسيا وأوكرانيا مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار في المنطقة، نظرًا لعلاقات دول المنطقة الاقتصادية الوثيقة مع أوروبا.

وزيادة على ذلك، سمح الصراع بالتذكير بالطبيعة الاستراتيجية للسيادة في مجال الطاقة والحاجة إلى الشروع في الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتعزيز الكفاءة في مجال الطاقة.

تأثير أقل للتغيرات المناخ على شمال أفريقيا

وقال البنك إنه على الرغم من إظهار اقتصادات شمال أفريقيا عمومًا مرونة أفضل في مواجهة آثار تغير المناخ مقارنة بالبلدان الأخرى في القارة، فإنها تظل هشة للغاية مع ارتفاع مستوى الإجهاد المائي.

ويمثل ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر وتكرار نوبات الجفاف تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي والسكان والتنوع البيولوجي فضلًا عن التراث الثقافي والسياحي.

ويوضح التقرير أن الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المتجددة يعد ضروريًا للتخفيف من تأثير تغير المناخ في شمال أفريقيا، وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن الفجوة بين القدرة المركبة لتوليد الوقود الأحفوري والموارد المتجددة لا تزال كبيرة وآخذة في الاتساع.

توصيات بالاستثمار في الطاقة المتجددة

ويوصي البنك بمواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وإصلاح دعم الوقود الأحفوري، ودعم تمويل مشروعات المناخ في شمال أفريقيا، «في حين لا يزال الحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيزه في المنطقة هدفا رئيسيا».

طالع العدد الجديد من جريدة «الوسط»

ويمثل اعتماد ونشر تكنولوجيات زراعية جديدة ووجود محاصيل قادرة على التكيف مع المناخ مع استراتيجيات أفضل لتسيير موارد المياه والتربة، أهمية قصوى لدعم الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي.

وفي الختام، يدعو البنك حكومات شمال أفريقيا إلى تعبئة جهودها لإنشاء المؤسسات المختصة بمواجهة تغيرات المناخ، وتهيئة الظروف للاستثمار في ذلك المجال.