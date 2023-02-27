الحويج يؤكد للبنك الأفريقي ضرورة إيجاد مصادر تمويل لمشروعات البنية الأساسية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، ضرورة إيجاد مصادر تمويل لمشروعات البنية الأساسية وتجارة العبور خصوصا طريق «مصراتة - النيجر» وارتباطه عن طريق الجزائر، وطريق «السودان - دارفور» وارتباطه عن طريق مصر. جاء ذلك خلال لقاء مع مدير المكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية محمد العزيزي بمقر ديوان الوزارة، وفق بيان صادر عن الوزارة.



الحويج: الأولوية للأمن الغذائي بالجنوب الليبي

وقال الحويج «إن الأولوية تكون لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تمويل مشروعات الأمن الغذائي بالجنوب الليبي». كما استعرض الوزير المشاريع المستهدفة في قطاع الثروة السمكية وتقديرات عائداتها المبدئية التي تصل إلى 2.4 مليار دولار وما توفره من 22 ألف فرصة عمل لليبيين.

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ووفق بيان الوزارة جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون من أجل تحديد الأولويات والخطط والمشاريع التي سيُجرى تضمينها لأعمال البنك الأفريقي خلال الفترة من 2023 حتى 2024 وفتح أفاق للتعاون والتنمية والاستثمار في ليبيا. كما ناقش المشاريع والبرامج التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم عملية التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

من لقاء الحويج مع مدير المكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية محمد العزيزي اليوم الإثنين، 27 فبراير 2023. (وزارة الاقتصاد)

لقطة تذكارية عقب لقاء الحويج مع مدير المكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية محمد العزيزي اليوم الإثنين، 27 فبراير 2023. (وزارة الاقتصاد)