حماد يدعم مستشفى جالو المركزي بجهاز رنين مغناطيسي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس الحكومة «المكلفة من مجلس النواب» أسامة حماد تعليماته بضرورة تزويد مستشفى جالو المركزي بجهاز رنين مغناطيسي لدعم المستشفى وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في منطقة الواحات جنوب شرق ليبيا، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واجتمع حماد في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء مجلس الواحات الذي يضم عميد بلدية جالو أحمد الشحاتي، وعميد بلدية أوجلة أحمد بترون، وقالت الحكومة إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة جملة من القضايا الخدمية المهمة للمواطن.

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وأوضحت أن حماد «أصدر تعليمات بضرورة تزويد مستشفى جالو المركزي بجهاز الرنين المغناطيسي، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن ورفع معاناة السفر عنه»، وشدد على معالجة القضايا الخدمية بأسرع وقت.

دعم الخدمات في بلديات الواحات

وأضافت الحكومة أن المجتمعين اتفقوا مع حماد «على اتخاذ جملة من الإجراءات منها مكافحة الحشرة القشرية التي تهدد النخيل والمزروعات في بلديات الواحات، إضافة إلى توفير الوقود، وحلحلة مشاكل الكهرباء، واستكمال المشاريع المتعثرة، وصرف المبالغ المخصصة لها للدفع بعجلة الإعمار والتنمية والتطوير».

كما وعد حماد مسؤولي الواحات بزيارة بلدياتهم في أقرب فرصة ممكنة، للوقوف على جميع المشاكل والصعوبات التي تواجههم، ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المنطقة.