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تجدُّد غضب الواحات بسبب التلوث النفطي.. تهديد بالعصيان المدني وإغلاق الحقول

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي الأحد 05 نوفمبر 2023, 08:36 مساء
تجدُّد غضب الواحات بسبب التلوث النفطي.. تهديد بالعصيان المدني وإغلاق الحقول
أحد سكان الواحات يتلو بيانًا بشأن التلوث النفطي، الأحد 5 نوفمبر 2023 (الإنترنت)
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أمهل أهالي منطقة الواحات مسؤولي قطاع النفط والغاز شهرًا لحل مشكلة التلوث النفطي، قبل الدخول في عصيان مدني وإغلاق الحقول النفطية، بحسب بيان مقتضب صدر اليوم الأحد بمدينة جالو.

وطالب الأهالي النائب العام والهيئات القضائية المحلية والدولية بإلزام قطاع النفط وشركاته بمعالجة مشكلة التلوث البيئي النفطي في الواحات، وإلزام الشركات بإجراء إصحاح بيئي شامل للحقول والآبار النفطية المحيطة بالمنطقة.

ويخوض سكان الواحات منذ سنوات صراعًا مع المؤسسة الوطنية للنفط والشركات العاملة في التنقيب عن النفط والغاز؛ بسبب التلوث البيئي، في ظل استخدام الشركات النفطية الطرق القديمة للتخلص من المخلفات وهو ما يؤثر سلبًا على الأهالي المقيمون قرب الحقول.

- إجخرة تختنق بالتلوث النفطي والأهالي يطالبون بلجنة محايدة لإجراء دراسة بيئية شاملة

التلوث النفطي في الواحات.. وعود متكررة من الشركات النفطية
وأشار أهالي الواحات، في بيانهم اليوم الأحد، إلى الوعود المتكررة من الشركات النفطية، منذ عقود دون اتخاذ أية خطوات لمعالجة الأزمة.

من جانبه، قال الناطق باسم جمعية أصدقاء البيئة إجخرة عبدالباسط الفرجاني، إن هذه الشركات تتخلص من سمومها في البر والجو بلا رقابة في ظل غياب الدولة، وهو ما يتسبب في الأمراض الخطيرة مثل السرطان والعقم والإجهاض، إضافة إلى الأمراض الجلدية، في غياب قوانين تفرض على الشركات سلامة البيئة.

مطالب دون جدوى
وأضاف الفرجاني، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن منطقة الواحات طلبت عدة مرات من المؤسسة الوطنية للنفط تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وحمايتهم من التلوث الناتج من الحقول النفطية، ولكن دون جدوى.

يشار إلى أن موقف الأهالي الأخير جاء بعد انتشار صور وفيديوهات عبر مواقع للتواصل الاجتماعي لسحابة كبيرة من الدخان من أحد الحقول النفطية بجوار منطقة الواحات.

وتضم منطقة الواحات، في جنوب شرقي ليبيا، النسبة الأكبر من الحقول النفطية المنتجة، حيث يشكل إنتاجها من النفط الليبي حوالي 75%.

سحابة دخان من إحدى المنشآت النفطية بالواحات (الإنترنت)
سحابة دخان من إحدى المنشآت النفطية بالواحات (الإنترنت)
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