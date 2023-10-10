«التضامن الاجتماعي» توزع 1500 حقيبة مدرسية على تلاميذ الواحات

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي

وزع فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالواحات 1500 حقيبة مدرسية على تلاميذ مدارس في مدن جالو وأوجلة وإجخرة وتازربو، وأيضا في الكفرة.

ويأتي هذا البرنامج مساهمة من الهيئة لتوفير الاحتياجات المدرسية لأبناء الأسر المحتاجة والمعوزة المسجلة بالصندوق.

تسليم 600 حقيبة لتلاميذ 18 مدرسة في جالو

وقال مدير وحدة الإعلام بالفرع امقرب جابر إنه جرى أمس الإثنين تسليم 600 حقيبة مدرسية لـ 18 مدرسة للتعليم الأساسي بمدينة جالو بحضور مدراء المدارس في حين وزعت باقي الحقائب الأسبوع الماضي.

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وتستهدف تلك المساعدات الطلاب في جميع مراحل التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف التاسع عبر توفير حقائب مدرسية متكاملة المحتويات لهم.

حقائب مقدمة للطلاب في أوجلة، 9 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)

حقائب مقدمة للطلاب في أوجلة، 9 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)

حقائب مقدمة للطلاب في أوجلة، 9 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)