الواحات تشكل لجنة تواصل مع الوزارات والشركات

القاهرة - بوابة الوسط

شكلت مؤسسات وبلديات ومدن جالو وأوجلة وإجخرة، لجنة تحت اسم «التواصل» معنية بالاتصال والاجتماع مع أجهزة الدولة ووزاراتها.



لقاءات مع وزراء ووكلاء

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن أحد أعيان ووجهاء جالو مفتاح صالح القول إن فريق التواصل بعد تشكيله من الحكماء والشيوخ والكوادر المتخصصة أجرى لقاءات بطرابلس مع وزراء دولة ووكلاء ومدراء المشروعات وناقش معهم عديد الملفات ومتابعتها والاستماع إلى حصص وحقوق المنطقة واستئناف واستكمال المتوقف منها.

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وأكد عضو اللجنة أن اللقاءات المكثفة أثمرت عن بعض النتائج، معبرًا عن الأمل في استمرار تواصل هذه اللجنة مع جميع الشركات والهيئات لنيل الحقوق التي طال انتظارها والتي تنسجم مع أهمية وقيمة منطقة الواحات.

