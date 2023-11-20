السفير الألماني: تحضيرات المفوضية للانتخابات البلدية «إشارة إيجابية» لتعزيز الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط

وصف السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت تحضيرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات البلدية بأنها «إشارة إيجابية بالنسبة لتعزيز الشرعية والتداول الديمقراطي السلمي».

جاء ذلك عقب لقاء مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وفق تغريدة للسفير الألماني عبرمنصة «إكس».

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وقال أونماخت «أطلعني السايح على سير عمل المفوضية والتحضيرات اللازمة لاجراء الإنتخابات البلدية، وهذا يشكل إشارة إيجابية بالنسبة لتعزيز الشرعية والتداول الديمقراطي السلمي، والتي ستؤدي في النهاية إلى استقرار البلاد والانتقال إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية».