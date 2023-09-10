«المفوضية» تواصل مناقشة اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية مع خبراء البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مناقشة اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، مع خبراء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك استعدادًا لتنفيذ الاستحقاق المحلي مطلع العام المقبل 2024.

وعُقِد صباح اليوم الأحد بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، اجتماع ضم رئيس وأعضاء مجلس المفوضية ومديري ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وخبراء البعثة الأممية لمناقشة اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، بحسب ما أعلنته المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقالت المفوضية إن «الاجتماع ناقش مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بلائحة تسجيل الناخبين وتسجيل المرشحين، بهدف رفع نسب المشاركين في هذه الانتخابات»، بالإضافة إلى «الجداول الزمنية للانتخابات والملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة والعمل على وضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية وفقًا للائحة بعد اعتمادها في شكلها النهائي».

يأتي ذلك في إطار الخطوات التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية.

اجتماع المفوضية وخبراء البعثة الأممية لمناقشة اللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية، الأحد 10 سبتمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)