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المفوضية العليا تعتمد الداوائر الانتخابية للمجالس البلدية وتواريخ عملية الاقتراع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 03:53 مساء
المفوضية العليا تعتمد الداوائر الانتخابية للمجالس البلدية وتواريخ عملية الاقتراع
اجتماع مجلس مفوضية الانتخابات لمناقشة اللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية، الأحد 30 يوليو 2023. (مفوضية الانتخابات)
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اعتمد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدوائر الانتخابية للمجالس البلدية وتواريخ إجراء عملية الاقتراع الخاصة بكل بلدية، وذلك وفق المادة الأولى من القرار رقم (46) لسنة 2023، بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية، الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وطالب مجلس مفوضية الانتخابات في المادة الثانية من القرار، الإدارة العامة بوضع الخطط التنفيذية لعملية الانتخابات المحلية وعرضها عليه في أجل أقصاه 28 سبتمبر المقبل.

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وألحقت المفوضية بقرارها قوائم بفئات البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية، من بينها 47 بلدية في المنطقة الغربية و16 بلدية من المنطقة الشرقية و24 بلدية في المنطقة الجنوبية حددت مواعيد انتخابات مجالسها.

14 بلدية مطلوب التحقق من قرارات إنشائها
كما نشرت مفوضية الانتخابات قائمة ضمت 44 بلدية سيجري تحديد موعد انتخابات مجالسها لاحقًا، بالإضافة إلى 14 بلدية مطلوب التحقق من قرارات إنشائها.

يأتي ذلك، تنفيذًا للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية الذي أقره مجلس النواب في يونيو الماضي.

قرار المفوضية العليا بشأن الانتخابات البلدية. (مفوضية الانتخابات)
قرار المفوضية العليا بشأن الانتخابات البلدية. (مفوضية الانتخابات)
البلديات المطلوب التحقق من قرار إنشائها. (مفوضية الانتخابات)
البلديات المطلوب التحقق من قرار إنشائها. (مفوضية الانتخابات)
المجالس البلدية التي سيحدد مواعد انتخاباتها لاحقا. (مفوضية الانتخابات)
المجالس البلدية التي سيحدد مواعد انتخاباتها لاحقا. (مفوضية الانتخابات)
المجالس البلدية التي سيحدد مواعد انتخاباتها لاحقا. (مفوضية الانتخابات)
المجالس البلدية التي سيحدد مواعد انتخاباتها لاحقا. (مفوضية الانتخابات)
مواعيد انتخاب المجالس البلدية بالمنطقة الغربية. (مفوضية الانتخابات)
مواعيد انتخاب المجالس البلدية بالمنطقة الغربية. (مفوضية الانتخابات)
مواعيد انتخاب المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية. (مفوضية الانتخابات)
مواعيد انتخاب المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية. (مفوضية الانتخابات)
مواعيد انتخاب المجالس البلدية بالمنطقة الغربية. (مفوضية الانتخابات)
مواعيد انتخاب المجالس البلدية بالمنطقة الغربية. (مفوضية الانتخابات)
مواعيد انتخاب المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية. (مفوضية الانتخابات)
مواعيد انتخاب المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية. (مفوضية الانتخابات)
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