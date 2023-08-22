«المفوضية» تناقش اللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية بحضور خبراء من البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت المفوضية الوطنية للانتخابات اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمناقشة اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، بحضور خبراء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت المفوضية في بيان اليوم إن الاجتماع حضره أعضاء مجلس المفوضية ومديرو ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية.

وتناول الحضور نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتوزيع المقاعد حسب التعداد السكاني لكل بلدية، وحصة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

اللائحة الجديدة سترفع نسب المشاركين في انتخابات البلديات؟

وأضاف البيان أن اللائحة الجديدة تهدف إلى «إعطاء صورة لانتخاب المجالس البلدية من شأنها أن تحظى باهتمام الناخبين وترفع من نسب مشاركتهم في الانتخابات المحلية».

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كما ناقش الحاضرون الملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة والعمل على وضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخابات المجالس البلدية وفقًا للائحة بعد اعتمادها في شكلها النهائي.

وترى المفوضية أن اللائحة تسهم في تحقق المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية لتشمل النزاهة والشفافية والمساواة في ممارسة حق الترشح والانتخاب دون إقصاء أو تمييز.