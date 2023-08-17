اللجنة المركزية تعلن مواعيد انتخابات المجلس البلدي درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الخميس، مواعيد انتخابات المجلس البلدي درنة، والتي ستكون خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 14 سبتمبر المقبل.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحملة الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجلس البلدي درنة ستبدأ يوم 26 أغسطس الجاري، فيما سيكون موعد الاقتراع يوم السبت الموافق 16 سبتمبر المقبل.

سقف الحملة الانتخابية في درنة

وحددت اللجنة المركزية، سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة ومترشح فردي لانتخابات المجلس البلدي درنة بنحو 97 ألفًا و500 دينار وفقًا لما ينص عليه نظام الحملة الانتخابية.

- اعتماد قوائم المترشحين لانتخابات بلدية درنة

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ونوهت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إلى أصحاب المصلحة بأن يوم الصمت الانتخابي لانتخابات المجلس البلدي درنة سيكون يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر قبل يوم الاقتراع المقرر يوم السبت 16 سبتمبر المقبل، داعية القوائم المترشحة والمترشحين الأفراد إلى ضرورة التقيد بالأحكام واللوائح التنظيمية للحملة الانتخابية.