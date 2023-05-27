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بدء الاقتراع بالانتخابات البلدية في زوارة ودرج (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 10:26 صباحا
بدء الاقتراع بالانتخابات البلدية في زوارة ودرج (فيديو)
رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي درج يلقي كلمة بخصوص عملية الاقتراع، 27 مايو 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم السبت، بدء الاقتراع في بلديتي زوارة ودرج، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم (بتوقيت طرابلس). وأشارت اللجنة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الانتخابات بدأت دون أي تأخير يذكر.

وذكّرت اللجنة المركزية الناخبين بضرورة اصطحاب إثبات هوياتهم الشخصية، سواء بطاقة شخصية أو جواز سفر أو كتيب العائلة، وإظهارها أمام محقق الهوية داخل محطة الاقتراع، لتسهيل عملية الاقتراع. كما جددت اللجنة دعوتها الناخبين إلى «التحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي، بعيدا عن الجهوية، وتغليب المصلحة العامة».

- التومي يتابع تسجيل الناخبين في 4 بلديات 
- فتح باب تسجيل الناخبين في بلديات مسلاتة والزاوية المركز والشويرف وزلطن 
- تعليق النشر المبدئي لسجلات الناخبين في 4 بلديات بعد ساعات من إعلانها

استعدادات الانتخابات البلدية في زوارة ودرج
والأسبوع الماضي، وصل عدد من المواد اللوجستية إلى مقر اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي زوارة، تمهيدا لانطلاق العملية الانتخابية. كما أقيمت في مدينة درج، دورة تدريبية لمدة يومين متتاليين، استهدفت خمسة مراكز جرى تقسيمها إلى تسع محطات وتوزيعها على مجموعتين اثنتين لأربعين متدربا من موظفي مراكز الاقتراع ببلدية درج، بإشراف نخبة من المدربين المحليين، وتناولت الورشة طرق ملء نموذج النتائج، وتعبئة مواد محطة الاقتراع، وإجراء عملية الفرز والعد عمليا، وتدريب عملي على إجراءات عملية الفرز والعد وملء نموذج النتائج وتعبئة المواد.

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