بدء الاقتراع بالانتخابات البلدية في زوارة ودرج (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم السبت، بدء الاقتراع في بلديتي زوارة ودرج، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم (بتوقيت طرابلس). وأشارت اللجنة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الانتخابات بدأت دون أي تأخير يذكر.

وذكّرت اللجنة المركزية الناخبين بضرورة اصطحاب إثبات هوياتهم الشخصية، سواء بطاقة شخصية أو جواز سفر أو كتيب العائلة، وإظهارها أمام محقق الهوية داخل محطة الاقتراع، لتسهيل عملية الاقتراع. كما جددت اللجنة دعوتها الناخبين إلى «التحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي، بعيدا عن الجهوية، وتغليب المصلحة العامة».

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